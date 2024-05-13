Глафира Тарханова назвала работу с Валерией Гай Германикой артхаусом во всех проявлениях

Глафира Тарханова плакала из-за непростого характера Валерии Гай Германики

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино

Глафира Тарханова была рада съёмкам в сериале Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие", однако актриса признаётся, что работа с этим режиссёром точно не для слабонервных.

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Не секрет, что Германика отличается тяжёлым характером и особо не церемонится с актёрами. Кроме того, она держится от актёров на определённой дистанции и большую часть времени переговаривается с ними по рации.

"Валерия достаточно жёсткий режиссёр в общении, и она этого не скрывает. Не могу сказать, что она испытывает особое уважение к актёрам. Потом, она много работает по рации, что тоже необычно, потому что всё-таки иногда нужен контакт с режиссёром, пошептаться в уголочке", — рассказала Тарханова в интервью Кино Mail.ru.

Также Глафира призналась, что сложности в общении с Германикой довели её до слёз уже в день проб. Актриса назвала съёмки в "Обоюдном согласии" экспериментом, дискомфортом и артхаусом во всех проявлениях.