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Глафира Тарханова назвала работу с Валерией Гай Германикой артхаусом во всех проявлениях

Глафира Тарханова плакала из-за непростого характера Валерии Гай Германики

1:04
Кино

Глафира Тарханова была рада съёмкам в сериале Валерии Гай Германики "Обоюдное согласие", однако актриса признаётся, что работа с этим режиссёром точно не для слабонервных.

Глафира Тарханова плакала из-за непростого характера Валерии Гай Германики
Фото: commons.wikimedia.org by Holger Casselmann is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Не секрет, что Германика отличается тяжёлым характером и особо не церемонится с актёрами. Кроме того, она держится от актёров на определённой дистанции и большую часть времени переговаривается с ними по рации.

"Валерия достаточно жёсткий режиссёр в общении, и она этого не скрывает. Не могу сказать, что она испытывает особое уважение к актёрам. Потом, она много работает по рации, что тоже необычно, потому что всё-таки иногда нужен контакт с режиссёром, пошептаться в уголочке", — рассказала Тарханова в интервью Кино Mail.ru.

Также Глафира призналась, что сложности в общении с Германикой довели её до слёз уже в день проб. Актриса назвала съёмки в "Обоюдном согласии" экспериментом, дискомфортом и артхаусом во всех проявлениях.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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