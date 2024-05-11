Стали известны новые подробности 2-го сезона "Дома Дракона", приквела "Игры Престолов"

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Новый сезон "Дома Дракона" будет масштабнее 1-го

0:48
Кино

На YouTube-канале "Max" вышел видеоролик, который посвящён 2-му сезону сериала "Дом Дракона". 

Новый сезон "Дома Дракона" будет масштабнее 1-го
Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

Актёры и шоураннер ленты Райан Кондал рассказали о своих впечатлениях от продолжения. По их словам, следующий сезон "Дома Дракона" должен быть масштабнее предыдущего. Создатели сериала построили огромные декорации, а также наняли историков. При этом они постарались преумножить достоинства 1-й части ленты.

Напомним, что "Дом Дракона" является приквелом "Игры престолов". Действие сериала происходит за 200 лет до событий основной ленты. По сюжету 2 ветви дома Таргариенов сражаются за власть.

House of the Dragon Season 2 Behind The Scenes | House of the Dragon | Max
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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