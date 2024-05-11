На YouTube-канале "Max" вышел видеоролик, который посвящён 2-му сезону сериала "Дом Дракона".
Актёры и шоураннер ленты Райан Кондал рассказали о своих впечатлениях от продолжения. По их словам, следующий сезон "Дома Дракона" должен быть масштабнее предыдущего. Создатели сериала построили огромные декорации, а также наняли историков. При этом они постарались преумножить достоинства 1-й части ленты.
Напомним, что "Дом Дракона" является приквелом "Игры престолов". Действие сериала происходит за 200 лет до событий основной ленты. По сюжету 2 ветви дома Таргариенов сражаются за власть.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.