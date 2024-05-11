Юлия Пересильд поблагодарила съёмочную группу "ON" за создание дружеской атмосферы на площадке

Юлия Пересильд поблагодарила съёмочную группу "ON": "С вами не страшно идти глубоко!"

1:11 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Юлия Пересильд поблагодарила съёмочную группу фильма "ON" за создание дружеской атмосферы на площадке. Об этом она написала в своём Instagram*-аккаунте.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Юлия Пересильд сообщила, что благодаря ролям и сценариям артист открывает в собственной личности новые грани. Только в случае удачного познания себя актёр может достойно изобразить персонажа на экране.

"Для этого надо быть на площадке очень открытой и ясной. Свободной. Лёгкой. И не бояться быть любой: ошибающейся, неумелой, неловкой. Это страшно. И возможно только, когда тебя любят и смотрят на тебя с влюблёнными глазами. Спасибо съёмочной группе фильма "ON" за это. С вами не страшно идти глубоко!", — добавила Юлия Пересильд.

Напомним, что сейчас актриса принимает участие в фильме "ON". Съёмки проходят в Таиланде. В картине её героиня будет бороться с искусственным интеллектом.

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