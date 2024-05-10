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Эксперты посмотрели первые серии нового сезона "Доктора Кто" и оценили ленту

Критики оценили новый сезон "Доктора Кто" положительно

0:46
Кино

В ночь на 11 мая состоится премьера 14-го сезона "Доктора Кто". Критики уже посмотрели первые 2 серии и отозвались о ленте положительно. Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на "Rotten Tomatoes".

Критики оценили новый сезон "Доктора Кто" положительно
Фото: commons.wikimedia.org by Babbel1996 is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic

На сайте представлено 27 рецензий, каждая из которых оказалась позитивной. В основном критики довольны игрой Шути Гатвы, исполнителя главной роли, а также сюжетом, юмором и визуальными эффектами. 

В новом сезоне сериала "Доктор Кто" покажут дальнейшие приключения главного героя инопланетянина Доктора. На этот раз ему составит компанию девушка-сирота Руби Сандей. Вместе они отправятся путешествовать во времени и пространстве.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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