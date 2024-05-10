Звезда сериала "Слово пацана" решил заняться благотворительностью

Исполнитель роли Кощея в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый стал участником благотворительного фонда. Об этом он сообщил в своём Instagram*-аккаунте.
По мнению актёра, быть частью благотворительного фонда — очень хорошее дело. Никита Кологривый также посоветовал подписчикам совершать добрые поступки.
"Для меня выпала честь стать участником фонда имени Петра Минеева. За это я благодаря Володю и всех ребят, которые занимаются этим фондом. Считаю, что это нужное дело, бравое дело и доброе. Вам советую: занимайтесь добрыми делами, помогайте друг другу, и всё будет хорошо", — сообщил он.
Ранее Никита Кологривый заявил, что все актёры ему рады.
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