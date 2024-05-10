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Звезда сериала "Слово пацана" решил заняться благотворительностью

Никита Кологривый стал участником благотворительного фонда

0:57
Кино

Исполнитель роли Кощея в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый стал участником благотворительного фонда. Об этом он сообщил в своём Instagram*-аккаунте. 

Никита Кологривый стал участником благотворительного фонда
Фото: commons.wikimedi.org by U3190523 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По мнению актёра, быть частью благотворительного фонда — очень хорошее дело. Никита Кологривый также посоветовал подписчикам совершать добрые поступки.

"Для меня выпала честь стать участником фонда имени Петра Минеева. За это я благодаря Володю и всех ребят, которые занимаются этим фондом. Считаю, что это нужное дело, бравое дело и доброе. Вам советую: занимайтесь добрыми делами, помогайте друг другу, и всё будет хорошо", — сообщил он.

Ранее Никита Кологривый заявил, что все актёры ему рады.

* соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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