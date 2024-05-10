Лариса Голубкина заявила, что ей очень нравится актриса Мария Порошина

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Вдова Андрея Миронова восхитилась актрисой Марией Порошиной

0:49
Кино

Лариса Голубкина, народная артистка РСФСР и вдова Андрея Миронова, восхитилась Марией Порошиной. Её слова привело издание "StarHit".

Вдова Андрея Миронова восхитилась актрисой Марией Порошиной
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Она заявила, что Мария Порошина является милой и достойной актрисой. Кроме того,  народная артистка РСФСР отметила речь коллеги.

"Мне очень нравится многодетная мать Мария Порошина. Она очень милая женщина, хорошая артистка. Мне нравится, как она говорит. Всем нам надо равняться на Марию Порошину", — сообщила вдова Андрея Миронова.

Мария Порошина принимала участие во многих проектах. Среди них — "Бригада" и "Всегда говори всегда". Она воспитывает 5-х детей: Полину, Серафиму, Аграфену, Глафиру и Андрея.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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