Лариса Голубкина заявила, что ей очень нравится актриса Мария Порошина

Лариса Голубкина, народная артистка РСФСР и вдова Андрея Миронова, восхитилась Марией Порошиной. Её слова привело издание "StarHit".
Она заявила, что Мария Порошина является милой и достойной актрисой. Кроме того, народная артистка РСФСР отметила речь коллеги.
"Мне очень нравится многодетная мать Мария Порошина. Она очень милая женщина, хорошая артистка. Мне нравится, как она говорит. Всем нам надо равняться на Марию Порошину", — сообщила вдова Андрея Миронова.
Мария Порошина принимала участие во многих проектах. Среди них — "Бригада" и "Всегда говори всегда". Она воспитывает 5-х детей: Полину, Серафиму, Аграфену, Глафиру и Андрея.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.