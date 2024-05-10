Не узнали даже поклонники: знаменитый фильм, в котором Людмила Гурченко не похожа на себя и не указана в титрах

Знаменитый фильм, в котором участие Людмилы Гурченко осталось незамеченным

1:17 Your browser does not support the audio element. Кино

Людмила Гурченко — одна из самых ярких актрис советского кинематографа. Её участие в фильмах всегда эффектное и запоминающееся, однако в карьере актрисы было одно исключение.

Фото: commons.wikimedia.org by DazzYou12 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В одном фильме Людмила Марковна не только не похожа на себя, но даже не указана в титрах. Речь идёт о драме Никиты Михалкова "Несколько дней из жизни Обломова". В экранизации романа Ивана Гончарова снялись знаменитые артисты Олег Табаков, Юрий Богатырёв, Елена Соловей, но если об их участии всем известно, то о Гурченко в этом фильме зрители даже не подозревали.

Гурченко сыграла престарелую няню маленького Обломова, которая в одном эпизоде засыпает на подоконнике. Вопреки привычке демонстрировать яркую внешность, в фильме Михалкова Гурченко выглядит совершенно неприметно и даже невзрачно. Она не стремилась никак приукрасить внешность своей героини, поскольку по роли няня должна быть именно такой, какой в итоге получилась.

Интересно, что Михалков даже не стал включать в титры имя Гурченко, поэтому многие думали, что видели в этой роли не звезду "Карнавальной роли", а какую-то малоизвестную актрису.