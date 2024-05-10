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Зрители не догадывались, чего стоили Наталье Даниловой съёмки в "Место встречи изменить нельзя": актриса постоянно рыдала

Наталья Данилова переживала горе, снимаясь в "Место встречи изменить нельзя"

1:19
Кино

Детектив "Место встречи изменить нельзя" пользовался бешеным успехом у советских зрителей. Они с нетерпением ждали каждую новую серию и забывали обо всём на свете, когда по телевизору начинали показывать начальные титры.

Наталья Данилова переживала горе, снимаясь в "Место встречи изменить нельзя"
Фото: commons.wikimedia.org by Avermaram is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Помимо захватывающего сюжета, фильм привлекал публику звёздным составом. В нём снялись такие знаменитые актёры, как Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, Сергей Юрский, Наталья Фатеева и другие. Также в нём участвовала Наталья Данилова в роли младшего сержанта Варвары Синичкиной, которую полюбил Шарапов.

Финал детектива счастливый: сложное дело распутано, Варя с Шараповым обретают счастье друг с другом, а ещё у них появляется приёмный ребёнок. Зрители не подозревали, какого труда Даниловой стоили съёмки в финальном эпизоде, когда она держит младенца на руках. В тот период актриса потеряла своего ребёнка. Врачи сказали ей, что у неё больше не будет детей, и для Даниловой это стало страшным ударом: она всегда очень хотела стать мамой.

Держа малыша на руках, Данилова постоянно рыдала и долго не могла успокоиться. Из-за этого трогательную сцену долго не могли снять.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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