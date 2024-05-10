Фёдор Бондарчук был поражён красотой Паулины Андреевой во время их первой встречи

Фёдор Бондарчук вспомнил, как впервые увидел свою будущую жену Паулину Андрееву на сцене МХАТа в роли секретарши.
Ещё не помышляя о том, что когда-то он наденет этой актрисе обручальное кольцо на безымянный палец, Бондарчук был поражён её красотой. По словам режиссёра, его сразу же "сшибло". Он был вдвойне удивлён, поскольку считал МХАТ консервативным театром и не мог представить, что в его труппе есть такие красавицы.
Позже, когда Бондарчук уже не просто наблюдал со стороны за Андреевой, а познакомился с ней лично, она прониклась ответной симпатией к режиссёру. У них быстро начался роман, и вскоре Фёдор расстался со своей первой женой.
Бондарчук и Андреева счастливы, несмотря на большую разницу в возрасте. Фёдор отмечает, что у Паулины отличное чувство юмора, а также она добрый и порядочный человек, а она подчёркивает, что всегда и во всём доверяет мужу.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.