Актриса Зепюр Брутян рассказала, какие роли она хотела бы исполнить

Актриса Зепюр Брутян призналась, что хотела бы спасти мир в кино. Об этом она рассказала в интервью "kino.mail.ru".
Жена Павла Прилучного сообщила, что у неё нет роли мечты, однако она с радостью сыграла бы волевую героиню.
"Роли мечты у меня нет. Но мне было бы интересно сыграть волевую героиню, которая может спасти мир. Умную, ловкую и с хорошим чувством юмора", — призналась Зепюр Брутян.
При этом актриса заявила, что хотела бы исполнить роль матери.
"Я бы с удовольствием сыграла маму в кино. Если честно, это моя самая любимая роль в жизни. Быть мамой своего любимого сына", — сообщила она.
Зепюр Брутян состоит в браке с Павлом Прилучным с 2022 года. В 2023-м у пары родился сын Микаэль.
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