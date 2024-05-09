Актриса Зепюр Брутян рассказала, какие роли она хотела бы исполнить

Зепюр Брутян призналась, что хочет спасти мир в кино

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Зепюр Брутян призналась, что хотела бы спасти мир в кино. Об этом она рассказала в интервью "kino.mail.ru".

Фото: commons.wikimedia.org by Yogamritam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Жена Павла Прилучного сообщила, что у неё нет роли мечты, однако она с радостью сыграла бы волевую героиню.

"Роли мечты у меня нет. Но мне было бы интересно сыграть волевую героиню, которая может спасти мир. Умную, ловкую и с хорошим чувством юмора", — призналась Зепюр Брутян.

При этом актриса заявила, что хотела бы исполнить роль матери.

"Я бы с удовольствием сыграла маму в кино. Если честно, это моя самая любимая роль в жизни. Быть мамой своего любимого сына", — сообщила она.

Зепюр Брутян состоит в браке с Павлом Прилучным с 2022 года. В 2023-м у пары родился сын Микаэль.