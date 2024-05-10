Андрей Кончаловский объяснил, почему он не смог бы реализоваться как режиссёр в Голливуде

Несмотря на кровное родство, Андрей Кончаловский и Никита Михалков уже в молодости немного по-разному относились к своей стране.
Как и Михалков, Кончаловский считает себя патриотом, но, в отличие от брата, который всегда хотел работать только в России, Андрей Сергеевич был не против попробовать свои силы в Голливуде, и ему дали такую возможность.
Кончаловский приехал в США и начал работу над фильмом "Танго и Кэш", однако случилось непредвиденное: его уволили, не дав довести начатое до конца. В тот момент это казалось крахом карьеры, однако впоследствии Кончаловский понял, что всё произошло к лучшему.
По словам режиссёра, он не смог бы полноценно работать в Голливуде, поскольку в американском кино продюсеры всегда были важнее режиссёров.
Если бы Кончаловский остался в Голливуде, ему пришлось бы во всём слушаться продюсеров, снимать только так, как они бы велели, а значит, он не смог бы проявлять собственную индивидуальность.
Каждый владелец кошки, скорее всего, наблюдал, как их питомец с удовольствием поедает зеленую траву при предоставлении такой возможности.