Андрей Кончаловский объяснил, почему он не смог бы реализоваться как режиссёр в Голливуде

Андрей Кончаловский считает провал карьеры в Голливуде лучшим событием в своей жизни

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Несмотря на кровное родство, Андрей Кончаловский и Никита Михалков уже в молодости немного по-разному относились к своей стране.

Как и Михалков, Кончаловский считает себя патриотом, но, в отличие от брата, который всегда хотел работать только в России, Андрей Сергеевич был не против попробовать свои силы в Голливуде, и ему дали такую возможность.

Кончаловский приехал в США и начал работу над фильмом "Танго и Кэш", однако случилось непредвиденное: его уволили, не дав довести начатое до конца. В тот момент это казалось крахом карьеры, однако впоследствии Кончаловский понял, что всё произошло к лучшему.

По словам режиссёра, он не смог бы полноценно работать в Голливуде, поскольку в американском кино продюсеры всегда были важнее режиссёров.

Если бы Кончаловский остался в Голливуде, ему пришлось бы во всём слушаться продюсеров, снимать только так, как они бы велели, а значит, он не смог бы проявлять собственную индивидуальность.