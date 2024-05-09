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Владимир Машков рассказал работнице американского СМИ, какие люди живут в России

Владимир Машков рассказал журналистке из США, что в России живут "настоящие люди"

0:40
Кино

Народный артист России Владимир Машков рассказал журналистке из США о том, какие люди живут в нашей стране. Соответствующий видеоролик опубликовали в Telegram-канале "NEWS.ru | Фото и видео". 

Владимир Машков рассказал журналистке из США, что в России живут "настоящие люди"
Фото: commons.wikimedia.org by Takumiitinose is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Во время парада Победы актёр сообщил работнице СМИ, что в России живут действительно достойные люди.

"Не понимаете про Россию? Прежде всего, наверное, не понимаете, что мы открытые, честные и настоящие люди", — заверил актёр.

При этом он добавил, что люди во всех странах "прекрасные".

Ранее Владимир Машков сообщил, что вряд ли будет работать в государственных органах.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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