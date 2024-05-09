Владимир Машков рассказал работнице американского СМИ, какие люди живут в России

Народный артист России Владимир Машков рассказал журналистке из США о том, какие люди живут в нашей стране. Соответствующий видеоролик опубликовали в Telegram-канале "NEWS.ru | Фото и видео".
Во время парада Победы актёр сообщил работнице СМИ, что в России живут действительно достойные люди.
"Не понимаете про Россию? Прежде всего, наверное, не понимаете, что мы открытые, честные и настоящие люди", — заверил актёр.
При этом он добавил, что люди во всех странах "прекрасные".
Ранее Владимир Машков сообщил, что вряд ли будет работать в государственных органах.
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