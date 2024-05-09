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Звезда фильма "Сто лет тому вперёд" Дарья Верещагина раскрыла истинную личность Льва Зулькарнаева

Дарья Верещагина рассказала о личности Льва Зулькарнаева: "Внутренне печальный"

1:20
Кино

Звезда фильма "Сто лет тому вперёд" Дарья Верещагина рассказала, каким человеком является актёр Лев Зулькарнаев на самом деле. Об этом она сообщила на YouTube-канале "Сноб" в подкасте "Плёнка".

Дарья Верещагина рассказала о личности Льва Зулькарнаева: "Внутренне печальный"
Фото: flickr.com by Christine Zenino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Актриса рассказала, что звезда "Слова пацана" похож на Джима Керри.

"Он действительно в какой-то степени шут. У нас же всех есть реакции самозащиты. Лев такой печальный внутри. И так умело скрывает это. Так же делает Джим Керри, на самом деле", — заявила Дарья Верещагина.

Она добавила, что исполнитель роли Зимы является очень умным человеком. При этом актриса отметила — внутри у Льва Зулькарнаева есть "какая-то великая грусть". Её он тщательно скрывает.

"Лев заумничает жёстко. Особенно в интервью. Он строит из себя философа. И он действительно очень эрудированный. Но в жизни мы, конечно, так не общаемся. И внутренне он печальный, в нём сидит какая-то великая грусть. И то, как он себя представляет, и не только в кино, но и в обществе — это просто удивительно, это реально раздвоение личности", — рассказала актриса.

Ранее Дарья Верещагина призналась, что с детства мечтала исполнить роль Алисы Селезнёвой.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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