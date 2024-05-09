Звезда фильма "Сто лет тому вперёд" Дарья Верещагина раскрыла истинную личность Льва Зулькарнаева

Звезда фильма "Сто лет тому вперёд" Дарья Верещагина рассказала, каким человеком является актёр Лев Зулькарнаев на самом деле. Об этом она сообщила на YouTube-канале "Сноб" в подкасте "Плёнка".
Актриса рассказала, что звезда "Слова пацана" похож на Джима Керри.
"Он действительно в какой-то степени шут. У нас же всех есть реакции самозащиты. Лев такой печальный внутри. И так умело скрывает это. Так же делает Джим Керри, на самом деле", — заявила Дарья Верещагина.
Она добавила, что исполнитель роли Зимы является очень умным человеком. При этом актриса отметила — внутри у Льва Зулькарнаева есть "какая-то великая грусть". Её он тщательно скрывает.
"Лев заумничает жёстко. Особенно в интервью. Он строит из себя философа. И он действительно очень эрудированный. Но в жизни мы, конечно, так не общаемся. И внутренне он печальный, в нём сидит какая-то великая грусть. И то, как он себя представляет, и не только в кино, но и в обществе — это просто удивительно, это реально раздвоение личности", — рассказала актриса.
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