Режиссёр Александр Сокуров заверил, что фильм "Во сне ты горько плакал" он не смотрел

Александр Сокуров заявил, что он никак не связан с фильмом "Во сне ты горько плакал"

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Режиссёр Александр Сокуров заявил, что никак не связан с фильмом Николая Солодникова "Во сне ты горько плакал". Об этом он рассказал изданию "Подъём".

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Александр Сокуров добавил, что его студия лишь помогала в производстве картины с Иваном Ургантом.

"Я только слышал о нём. Мне нечего о фильме Николая сказать. У нас таких денег не может быть. Мы — фонд дебютного кино, но таких денег, какие нужны были Николаю, у нас, конечно, не было. У него другой продюсер. Мы просто, насколько я знаю, помогали в производстве, и никак не связаны с фильмом, его содержанием и так далее", — заявил режиссёр.

Он также рассказал, что не смотрел фильм. При этом Александр Сокуров не понимает, почему картина осталась без прокатного удостоверения.

"Я не видел фильм, не знаю, что там. Я слышал, что он закончен. Там лирическая история. Я не знаю, за что там можно было не выдать прокатное удостоверение", — сообщил он.

Ранее общественник Виталий Бородин написал, что фильму с Иваном Ургантом не выдали прокатное удостоверение. Агентство "ТАСС" выяснило причину.