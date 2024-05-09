Актёр Анатолий Кот заявил, что ему нравится делать психологический разбор злодеев

Анатолий Кот сравнил актёрскую деятельность со взломом сейфа для медвежатника

0:49 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Анатолий Кот рассказал о работе в сфере кино. Об этом он сообщил в интервью агентству "РИА Новости".

Фото: pxhere.com by NIKON D7100 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Анатолий Кот заявил, что ему нравится делать психологический разбор отрицательных персонажей. Он сравнил этот момент с подбором ключа к сейфу для медвежатника.

"Это моя профессия — оправдывать их. Для меня дорогого стоит именно этот момент в работе — совместный с режиссёром психологический разбор персонажа: почему он так поступил, а не иначе, к чему это приводит. Знаете, это как для медвежатника подобрать ключик к сейфу. Кайф!", — сказал Анатолий Кот.

Ранее актёр Юрий Чурсин рассказал, что общество ассоциирует его только с отрицательными персонажами.