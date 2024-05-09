Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россиянам рассказали, что соду не стоит применять при лечении изжоги
Идеальное предплечье: как бороться с обвисшей кожей на руках
Рецепт овсяных батончиков с грушами без глютена
Сколько нужно гулять, чтобы похудеть
Дополнительная радиаторная сетка: стоит ли устанавливать и чем это опасно?
Стало известно, о чем говорит смерть кошки в доме
Байден признал, что у США есть экономические проблемы
Глава ОКР Поздняков поздравил жителей России с Днём Великой Победы
Топ-3: самые популярные породы кошек для семьи
Актёр Анатолий Кот заявил, что ему нравится делать психологический разбор злодеев

Анатолий Кот сравнил актёрскую деятельность со взломом сейфа для медвежатника

0:49
Кино

Актёр Анатолий Кот рассказал о работе в сфере кино. Об этом он сообщил в интервью агентству "РИА Новости". 

Анатолий Кот сравнил актёрскую деятельность со взломом сейфа для медвежатника
Фото: pxhere.com by NIKON D7100 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Анатолий Кот заявил, что ему нравится делать психологический разбор отрицательных персонажей. Он сравнил этот момент с подбором ключа к сейфу для медвежатника. 

"Это моя профессия — оправдывать их. Для меня дорогого стоит именно этот момент в работе — совместный с режиссёром психологический разбор персонажа: почему он так поступил, а не иначе, к чему это приводит. Знаете, это как для медвежатника подобрать ключик к сейфу. Кайф!", — сказал Анатолий Кот.

Ранее актёр Юрий Чурсин рассказал, что общество ассоциирует его только с отрицательными персонажами.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Актриса Анастасия Макеева подвела итоги своего трёхлетнего брака со строителем Романом Мальковым

Актриса Анастасия Макеева высказалась о своём замужестве.

Актриса Анастасия Макеева показала фото со своей пышной свадьбы
Юморист Александр Ревва с семьёй улетел из России в Турцию
Александр Ревва с семьёй покинул Россию
Маша Зайцева раскрыла правду про брак с Алексеем Гоманом
Певица Анастасия Стоцкая показала фото со дня рождения семилетней дочери
Всё разнюхаю, всё увижу, всё услышу: подвиги собак в войнах Сергей Лебедев Технологии манипуляций сознанием в эпоху "этодругизма" Наталия Красовская Украинцы тайком празднуют священный День Победы Дмитрий Плотников
Как относятся к русским туристам в Турции: опыт отдыха в отеле Limak Limra
Почему в саду обязательно должна расти астильба?
Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накачанными
Несколько упражнений для мужчин, чтобы грудные мышцы были сильными и накачанными
Последние материалы
Яичница-болтунья с овощами: простой завтрак на скорую руку
Почему август является лучшем временем для поездок во Францию
Почему у людей на диете часто возникают головные боли
Какое наказание грозит за самодельные светодиодные лампы и ходовые огни в автомобиле?
Бен Аффлек улыбнулся на прогулке с сыном и был высмеян за это в Сети
Назван лучший рецепт блинчиков с мясом
Эксперты назвали породы ласковых кошек
Эксперт назвала категории граждан, которых коснется увеличение МРОТ
4 упражнения с гирями без размаха, которые не повредят спину
Названы лучшие породы кошек для детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников