Актёр Анатолий Кот заявил, что ему нравится делать психологический разбор злодеев

Актёр Анатолий Кот рассказал о работе в сфере кино. Об этом он сообщил в интервью агентству "РИА Новости".
Анатолий Кот заявил, что ему нравится делать психологический разбор отрицательных персонажей. Он сравнил этот момент с подбором ключа к сейфу для медвежатника.
"Это моя профессия — оправдывать их. Для меня дорогого стоит именно этот момент в работе — совместный с режиссёром психологический разбор персонажа: почему он так поступил, а не иначе, к чему это приводит. Знаете, это как для медвежатника подобрать ключик к сейфу. Кайф!", — сказал Анатолий Кот.
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