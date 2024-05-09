Вернись, Кузя: стало известно, почему Виталий Гогунский согласился вернуться в "Универ"

Гогунский вернулся в "Универ" узнав, что Кузя станет олигархом

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

В новом сезоне сериала "Универ" зрители увидят повзрослевших героев, которых так любят. Поклонников потрясёт возвращение спортсмена Кузи, который предстанет не только повзрослевшим, но и разбогатевшим.

Фото: YouTube канал Егор Фокин by Скриншот видео YouTube канала Егор Фокин is licensed under public domain

Виталий Гогунский, игравший Кузю, последние 13 лет успешно развивал вокальную карьеру, но сразу же согласился на роль по просьбе продюсера.

"Когда Вячеслав Дусмухаметов позвонил мне и сказал: "Вернись, Кузя станет олигархом", я сразу согласился. Играть героя, который так вырос, для меня настоящий подарок", — заявил артист.

По сюжету Кузя, отрастивший длинные волосы и окладистую бороду, меняется не только внешне. Он становится пельменным королём и приезжает в Москву, чтобы расширить свой бизнес и вернуть бывшую возлюбленную Машу, чувства к которой до сих пор не остыли.