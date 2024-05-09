Вернись, Кузя: стало известно, почему Виталий Гогунский согласился вернуться в "Универ"

В новом сезоне сериала "Универ" зрители увидят повзрослевших героев, которых так любят. Поклонников потрясёт возвращение спортсмена Кузи, который предстанет не только повзрослевшим, но и разбогатевшим.
Виталий Гогунский, игравший Кузю, последние 13 лет успешно развивал вокальную карьеру, но сразу же согласился на роль по просьбе продюсера.
"Когда Вячеслав Дусмухаметов позвонил мне и сказал: "Вернись, Кузя станет олигархом", я сразу согласился. Играть героя, который так вырос, для меня настоящий подарок", — заявил артист.
По сюжету Кузя, отрастивший длинные волосы и окладистую бороду, меняется не только внешне. Он становится пельменным королём и приезжает в Москву, чтобы расширить свой бизнес и вернуть бывшую возлюбленную Машу, чувства к которой до сих пор не остыли.
"Кузя — моё детище. Приятно, когда ко мне подходят молодые ребята и благодарят за классное детство", — отметил Гогунский.
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