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Второй сезон сериала "Уэнсдей": что известно о популярной ленте

Что известно о втором сезоне сериала "Уэнсдей"

1:20
Кино

Сериал Тима Бёртона "Уэнсдей" вышел в 2022-м и снискал популярность по всему миру. В следующем году был анонсирован выход второго сезона. Рассказываем, что известно о нём. 

Что известно о втором сезоне сериала "Уэнсдей"
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

На этой неделе компания "Netflix" опубликовала тизер предстоящей ленты. В описании к ролику добавили список актёров. Сериал пополнится четырьмя знаменитостями. Среди них — Кристофер Ллойд ("Назад в будущее"), Билли Пайпер ("Доктор Кто"), Стив Бушеми ("Подпольная империя") и Тандиве Ньютон ("Мир Дикого Запада"). 

К своим ролям вернутся Дженна Ортега (Уэнсдей Аддамс), Эмма Майерс (Инид), Хантер Дуэн (Тайлер) и другие актёры. 

При этом шоураннеры Майлз Миллар и Альфред Гоф рассказывали, что во втором сезоне ленты планируется уделить внимание взаимоотношениям Уэнсдей Аддамс с окружающими. Причём не только с одноклассниками, но и семьёй. Большая часть событий снова произойдёт в школе-интернате Невермор. Также Дженна Ортега заявляла, что в предстоящем сезоне будет меньше романтики и больше ужасов. 

Предположительно, продолжение ленты должно выйти в 2025 году.

Wednesday: Season 2 | Cast Reveal | Netflix
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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