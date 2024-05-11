Второй сезон сериала "Уэнсдей": что известно о популярной ленте

Что известно о втором сезоне сериала "Уэнсдей"

1:20 Your browser does not support the audio element. Кино

Сериал Тима Бёртона "Уэнсдей" вышел в 2022-м и снискал популярность по всему миру. В следующем году был анонсирован выход второго сезона. Рассказываем, что известно о нём.

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На этой неделе компания "Netflix" опубликовала тизер предстоящей ленты. В описании к ролику добавили список актёров. Сериал пополнится четырьмя знаменитостями. Среди них — Кристофер Ллойд ("Назад в будущее"), Билли Пайпер ("Доктор Кто"), Стив Бушеми ("Подпольная империя") и Тандиве Ньютон ("Мир Дикого Запада").

К своим ролям вернутся Дженна Ортега (Уэнсдей Аддамс), Эмма Майерс (Инид), Хантер Дуэн (Тайлер) и другие актёры.

При этом шоураннеры Майлз Миллар и Альфред Гоф рассказывали, что во втором сезоне ленты планируется уделить внимание взаимоотношениям Уэнсдей Аддамс с окружающими. Причём не только с одноклассниками, но и семьёй. Большая часть событий снова произойдёт в школе-интернате Невермор. Также Дженна Ортега заявляла, что в предстоящем сезоне будет меньше романтики и больше ужасов.

Предположительно, продолжение ленты должно выйти в 2025 году.