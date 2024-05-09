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Вечно грустный Бен Аффлек столкнулся с насмешками из-за того, что наконец-то улыбнулся

Бен Аффлек улыбнулся на прогулке с сыном и был высмеян за это в Сети

1:15
Кино

Многие актёры становятся знаменитыми не только благодаря своим ролям в кино и даже не только благодаря подробностям о личной жизни. Поклонники любят подмечать и обсуждать определённые особенности, свойственные той или иной звезде. Так, одной из главных "фишек" Бена Аффлека стало грустное лицо.

Бен Аффлек улыбнулся на прогулке с сыном и был высмеян за это в Сети
Фото: flickr.com by Elen Nivrae is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Актёр появляется в общественных местах с таким печальным лицом, будто у него случилось что-то плохое в жизни, однако, судя по всему, у него всё в порядке, тем более он выходит в свет со своей женой Дженнифер Лопес и никто до сих пор не заметил, чтобы у супругов были натянутые отношения. Впрочем, Дженнифер тоже на людях принимает унылое выражение лица, видимо, заразившись этим от мужа.

Не так давно всё внезапно изменилось. Бен Аффлек отправился на прогулку со своим сыном и впервые за долгое время улыбнулся. Казалось бы, поклонники должны были радоваться за актёра, однако они не оценили его хорошее настроение и набросились на него с насмешками.

Пользователи Сети стали язвительно выспрашивать у Бена, неужели он умеет улыбаться, а также предположили, что причиной его радости стало отсутствие на прогулке жены.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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