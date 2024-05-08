Актриса Мария Кожевникова рассказала об отношениях со своим супругом

Мария Кожевникова заявила, что у неё с мужем никогда не бывает конфликтов

Актриса Мария Кожевникова заявила, что у неё с супругом никогда не бывает конфликтов. Об этом она сообщила в историях своего Instagram*-аккаунта.

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Мария Кожевникова рассказала, что либо муж ей уступает, либо они начинают разговаривать о проблеме. При этом она добавила, что супруг обычно бывает прав.

"Я сама в это не верю, но у нас нет конфликтов. С моим мужем это не конструктивно. Он мне уступает там, где это неважно, и тем самым я чувствую его превосходство, так как это он делает из любви ко мне. Там, где это важно, мы с ним в диалоге. И он объективно, без нажима отстаивает свою точку зрения. Как правило, бывает прав. Но если я объясню, что мне очень важно всё равно отморозить уши назло бабушке или по какой-то другой причине — он мне уступит", — заявила актриса.

Мария Кожевникова замужем за предпринимателем Евгением Васильевым с 2013 года. Сейчас пара воспитывает 4-х детей, старший из которых родился в 2014-м.

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