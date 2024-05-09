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Наталья Кустинская всю жизнь носила парики: виной этому была Брижит Бардо

Наталья Кустинская снималась в "Три плюс два" в парике

1:11
Кино

Наталья Кустинская запомнилась зрителям по комедии "Три плюс два", в которой она сыграла красивую блондинку, приехавшую на море со своей темноволосой подругой (Наталья Фатеева). Мало кто догадывается, что Кустинская носила парик не только в этом фильме, но и вообще всю жизнь.

Наталья Кустинская снималась в "Три плюс два" в парике
Фото: commons.wikimedia.org by Laitche is licensed under Creative Commons CC0 License

В молодости Кустинской в моду вошли блондинки, и актриса хотела соответствовать этой тенденции. Её натуральный цвет волос был русый, и она стала часто осветлять волосы. К тому же её идеалом была светловолосая Брижит Бардо, хотя и знаменитая француженка тоже не была блондинкой от природы.

Кустинская так часто экспериментировала с волосами, что в конце концов испортила их. Они стали тонкими и ломкими и не могли бы красиво смотреться на экране.

Актриса до конца жизни носила светлые парики и всегда следила за внешностью. Она привыкла наносить яркий макияж, и причиной этому стал один из её мужей. Он не давал Кустинской отдыха и требовал, чтобы она даже в домашней обстановке красилась, ходила в нарядных платьях и на шпильках.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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