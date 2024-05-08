Актриса Анна Чиповская заявила, что женщины стареют быстрее мужчин

Актриса Анна Чиповская рассказала, что боится старости. Об этом она заявила изданию "The Blueprint".
36-летняя Анна Чиповская призналась — ей страшно однажды осознать то, что она стала совсем другой.
"Боюсь [стареть], конечно. Страшно столкнуться с осознанием того, что ты уже совсем другая, нежели тебе казалось", — сообщила актриса.
Она добавила, что женщины стареют быстрее мужчин. Кроме того, по мнению актрисы, девушки переносят этот процесс достаточно тяжело.
"Женщины действительно стареют внешне быстрее. И психологически сложнее, потому что нам важно оставаться желанными, от этого все усилия, все страдания, все запреты. От этого и страх в глазах", — заявила Анна Чиповская.
Ранее Pravda.Ru выпустила материал, в котором рассказала о возрасте начала старения, а также о причинах явления.
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