Актриса Анна Чиповская заявила, что женщины стареют быстрее мужчин

Актриса Анна Чиповская призналась, что боится стареть

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Анна Чиповская рассказала, что боится старости. Об этом она заявила изданию "The Blueprint".

Фото: flickr.com by Markus Spiske is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

36-летняя Анна Чиповская призналась — ей страшно однажды осознать то, что она стала совсем другой.

"Боюсь [стареть], конечно. Страшно столкнуться с осознанием того, что ты уже совсем другая, нежели тебе казалось", — сообщила актриса.

Она добавила, что женщины стареют быстрее мужчин. Кроме того, по мнению актрисы, девушки переносят этот процесс достаточно тяжело.

"Женщины действительно стареют внешне быстрее. И психологически сложнее, потому что нам важно оставаться желанными, от этого все усилия, все страдания, все запреты. От этого и страх в глазах", — заявила Анна Чиповская.

Ранее Pravda.Ru выпустила материал, в котором рассказала о возрасте начала старения, а также о причинах явления.