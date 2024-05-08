Ксения Собчак поделилась своим мнением о постельных сценах с участием ее мужа в кино.
Ксения вышла замуж за режиссера Константина Богомолова в 2019 году, и для обоих это был второй брак. От первого союза с актером Максимом Виторганом у нее есть сын Платон. У Константина — дочь от актрисы Дарьи Мороз.
Собчак редко делится деталями своей личной жизни с Константином, но призналась, что не одобряет его постельные сцены в кино. В сериале "Кеша должен умереть", где ее муж сыграл главную роль, много откровенных сцен и поцелуев, которые вызывают у нее внутреннее раздражение. Но изворотливая Ксения смогла найти и в этом положительные стороны.
"Я понимаю, что тоже могу где-то накосячить. По поводу фотографий с "голой" вечеринки он мне ничего не может предъявить. У меня ещё шесть серий его интрижек не просмотрено", — подытожила Ксения.
После введения западных санкций и ограничения импорта нефтепродуктов, Россия переориентировала рынок сбыта своих энергоресурсов, сделав Турцию основным направлением поставок.