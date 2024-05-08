Он мне ничего не может предъявить: Ксения Собчак раскрыла чем компенсирует участие мужа в интимных сценах в кино

Ксения Собчак призналась, что ее раздражают постельные сцены с ее мужем

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Ксения Собчак поделилась своим мнением о постельных сценах с участием ее мужа в кино.

Фото: YouTube канал Осторожно: Собчак by Скриншот видео YouTube канала Осторожно: Собчак is licensed under public domain

Ксения вышла замуж за режиссера Константина Богомолова в 2019 году, и для обоих это был второй брак. От первого союза с актером Максимом Виторганом у нее есть сын Платон. У Константина — дочь от актрисы Дарьи Мороз.

Собчак редко делится деталями своей личной жизни с Константином, но призналась, что не одобряет его постельные сцены в кино. В сериале "Кеша должен умереть", где ее муж сыграл главную роль, много откровенных сцен и поцелуев, которые вызывают у нее внутреннее раздражение. Но изворотливая Ксения смогла найти и в этом положительные стороны.