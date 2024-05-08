Супруга актёра Никиты Волкова рассказала, ревнует ли она мужа к другим девушкам

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Жена Никиты Волкова призналась, что никогда не ревнует мужа к актрисам

0:53
Кино

Стилист Елена Гуча, супруга Никиты Волкова, призналась, что никогда не ревнует мужа к актрисам. Её слова приводит издание "StarHit".

Жена Никиты Волкова призналась, что никогда не ревнует мужа к актрисам
Фото: commons.wikimedia.org by Ylanite Koppens is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Елена Гуча заявила, что с мужем не снимались коллеги, которые были бы лучше, чем она. Звезда сериала "Постучись в мою дверь" не обращает на них внимания. Кроме того, по словам стилиста, может быть только неразделённая любовь актрисы по отношению к её мужу.

"А вы можете назвать девушек, с которыми он снимался, более офигенных, чем я? Есть другая история, когда девушка тяжело и психопатично влюблена в него и не может с этим справиться. Но это опять же не моя проблема", — призналась она. 

Елена Гуча и Никита Волков сыграли свадьбу в 2019-м. В том же году у пары родился сын Лука.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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