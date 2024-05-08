Супруга актёра Никиты Волкова рассказала, ревнует ли она мужа к другим девушкам

Стилист Елена Гуча, супруга Никиты Волкова, призналась, что никогда не ревнует мужа к актрисам. Её слова приводит издание "StarHit".
Елена Гуча заявила, что с мужем не снимались коллеги, которые были бы лучше, чем она. Звезда сериала "Постучись в мою дверь" не обращает на них внимания. Кроме того, по словам стилиста, может быть только неразделённая любовь актрисы по отношению к её мужу.
"А вы можете назвать девушек, с которыми он снимался, более офигенных, чем я? Есть другая история, когда девушка тяжело и психопатично влюблена в него и не может с этим справиться. Но это опять же не моя проблема", — призналась она.
Елена Гуча и Никита Волков сыграли свадьбу в 2019-м. В том же году у пары родился сын Лука.
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