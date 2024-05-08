Обычный день дагестанской семьи: Джейсон Стетхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли прокатились в желтом Porsche

Британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась в соцсетях серией фотографий с Джейсоном Стетхэмом. Русскоязычные поклонники сразу окрестили пару "дагестанской семьей" из-за фото, сделанных в салоне желтого Porsche.
На снимках модель и актер запечатлены во время поездки по Великобритании. Пользователи соцсетей не оставили без внимания выложенные фотоснимки. "Обычный день рандомной дагестанской семьи",
"Вы как будто родились в России","Он просто едет, ты фоткаешь, как он едет, все по-дагестански", — написали фанаты.
В марте Роузи уже называли "кавказской женщиной" за фото в шубе, которое тоже привлекло внимание русскоязычных поклонников
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