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Обычный день дагестанской семьи: Джейсон Стетхэм и Роузи Хантингтон-Уайтли прокатились в желтом Porsche

Джейсона Стетхэма с избранницей назвали "дагестанской семьей" из-за фото в Porsche

0:46
Кино

Британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли поделилась в соцсетях серией фотографий с Джейсоном Стетхэмом. Русскоязычные поклонники сразу окрестили пару "дагестанской семьей" из-за фото, сделанных в салоне желтого Porsche.

Джейсона Стетхэма с избранницей назвали "дагестанской семьей" из-за фото в Porsche
Фото: YouTube канал Looper by Скриншот видео YouTube канала Looper is licensed under public domain

На снимках модель и актер запечатлены во время поездки по Великобритании. Пользователи соцсетей не оставили без внимания выложенные фотоснимки. "Обычный день рандомной дагестанской семьи",

"Вы как будто родились в России","Он просто едет, ты фоткаешь, как он едет, все по-дагестански", — написали фанаты.

В марте Роузи уже называли "кавказской женщиной" за фото в шубе, которое тоже привлекло внимание русскоязычных поклонников

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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