Приготовьтесь, фрау-мадам: зажигательный танец из "Свадьбы в Малиновке" Пуговкин репетировал со шваброй

Танец Пуговкина из "Свадьбы в Малиновке" ставили полтора месяца

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Танец героев Михаила Пуговкина и Зои Фёдоровой в музыкальной комедии "Свадьба в Малиновке" поставила балетмейстер Галина Шаховская.

Фото: YouTube канал Don Pedro by Скриншот видео YouTube канала Don Pedro is licensed under public domain

Хотя на экране этот задорный танец длится всего минуту, подготовка к нему заняла полтора месяца. По словам персонажа Пуговкина, это новый танец из Европы, которую он прошел пешком.

"Приготовьтесь, фрау-мадам, я урок вам первый дам. Надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну, как коза".

Кстати, когда партнёрша актёра по сцене не могла присутствовать на репетициях, Михаил Пуговкин тренировался со шваброй. В результате получилась запоминающаяся, веселая сцена с зажигательной музыкой и танцами.