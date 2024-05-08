Танец героев Михаила Пуговкина и Зои Фёдоровой в музыкальной комедии "Свадьба в Малиновке" поставила балетмейстер Галина Шаховская.
Хотя на экране этот задорный танец длится всего минуту, подготовка к нему заняла полтора месяца. По словам персонажа Пуговкина, это новый танец из Европы, которую он прошел пешком.
"Приготовьтесь, фрау-мадам, я урок вам первый дам. Надо к небу поднять глаза и запрыгать, ну, как коза".
Кстати, когда партнёрша актёра по сцене не могла присутствовать на репетициях, Михаил Пуговкин тренировался со шваброй. В результате получилась запоминающаяся, веселая сцена с зажигательной музыкой и танцами.
В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.