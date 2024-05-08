Близкий друг Хью Джекмана, расставшегося с женой после 30 лет брака, рассказал, как взрослые дети поддерживают актёра

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс прожили в браке почти 30 лет, но это не могло быть гарантией того, что они будут вместе навсегда. Когда супруги окончательно почувствовали, что их отношения из любовных превратились в дружеские, они решили расстаться.
Несмотря на то что Джекман по-философски высказывался о разводе, было ясно, что актёр не мог не переживать, поскольку он прошёл долгий путь с женой. Разрыв не мог не быть безболезненным, но на помощь отцу пришли взрослые дети Оскар и Ава. Они стали для Джекмана настоящим утешением в трудный период жизни.
"Они знают его лучше, чем он сам, и постоянно удивляют его. Они стали ближе, чем он мог себе представить, и он может довериться им", — рассказал изданию Woman's Day близкий друг Джекмана.
Он добавил, что общение с Оскаром и Авой делает Хью по-настоящему счастливым.
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