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Фонд кино представил список из 15 проектов, которым планируется оказать поддержку

Фонд кино поддержит 15 проектов, в том числе фильм "Чебурашка 2"

Кино

Фонд кино закончил отбор проектов от компаний-лидеров российского производства. Им планируется оказать поддержку. Об этом сказано на сайте Фонда кино. 

Фонд кино поддержит 15 проектов, в том числе фильм "Чебурашка 2"
Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В список попали 15 предстоящих проектов:

  • "Бейрут"
  • "Битва моторов"
  • "Буратино"
  • "В списках не значился"
  • "Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма"
  • "Горыныч"
  • "Девятая планета"
  • "Королева Анна"
  • "Космическая собака Лида"
  • "Первый на Олимпе"
  • "Пропасть"
  • "Пророк. История Александра Пушкина"
  • "Рождение империи"
  • "Руки вверх"
  • "Чебурашка 2"

Ранее стало известно, что съёмки фильма "Чебурашка 2" начнутся в мае. При этом в сюжет картины добавили драматизма. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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