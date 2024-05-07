Фонд кино представил список из 15 проектов, которым планируется оказать поддержку

Фонд кино поддержит 15 проектов, в том числе фильм "Чебурашка 2"

Фонд кино закончил отбор проектов от компаний-лидеров российского производства. Им планируется оказать поддержку. Об этом сказано на сайте Фонда кино.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В список попали 15 предстоящих проектов:

"Бейрут"

"Битва моторов"

"Буратино"

"В списках не значился"

"Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма"

"Горыныч"

"Девятая планета"

"Королева Анна"

"Космическая собака Лида"

"Первый на Олимпе"

"Пропасть"

"Пророк. История Александра Пушкина"

"Рождение империи"

"Руки вверх"

"Чебурашка 2"

Ранее стало известно, что съёмки фильма "Чебурашка 2" начнутся в мае. При этом в сюжет картины добавили драматизма.