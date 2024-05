Фонд кино представил список из 15 проектов, которым планируется оказать поддержку

Фонд кино закончил отбор проектов от компаний-лидеров российского производства. Им планируется оказать поддержку. Об этом сказано на сайте Фонда кино.

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported