Фонд кино представил список из 15 проектов, которым планируется оказать поддержку
Фонд кино поддержит 15 проектов, в том числе фильм "Чебурашка 2"
Фонд кино закончил отбор проектов от компаний-лидеров российского производства. Им планируется оказать поддержку. Об этом сказано на сайте Фонда кино.
Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
В список попали 15 предстоящих проектов:
- "Бейрут"
- "Битва моторов"
- "Буратино"
- "В списках не значился"
- "Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма"
- "Горыныч"
- "Девятая планета"
- "Королева Анна"
- "Космическая собака Лида"
- "Первый на Олимпе"
- "Пропасть"
- "Пророк. История Александра Пушкина"
- "Рождение империи"
- "Руки вверх"
- "Чебурашка 2"
Ранее стало известно, что съёмки фильма "Чебурашка 2" начнутся в мае. При этом в сюжет картины добавили драматизма.
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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