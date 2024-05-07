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Впервые в истории кино фильм выйдет и в кинотеатре, и в интернете

Новый фильм Гая Ричи можно будет легально посмотреть в интернете сразу по выходе

Кино

Премьера нового фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" состоится одновременно в кинотеатрах и на онлайн-платформе "Кинопоиск" 13 мая.

Новый фильм Гая Ричи можно будет легально посмотреть в интернете сразу по выходе
Фото: commons.wikimedia.org by Phil vigeant is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Это первый случай в истории российского проката, когда Ассоциация владельцев кинотеатров и "Кинопоиск" договорились о таком формате релиза для блокбастера мирового уровня.

По мнению прокатчиков, такой подход позволит большему количеству зрителей насладиться качественным просмотром новой картины. Также этот формат должен преодолеть извечную проблему кинопремьер, которые практически сразу появляются в сети. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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