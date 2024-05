Впервые в истории кино фильм выйдет и в кинотеатре, и в интернете

Премьера нового фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" состоится одновременно в кинотеатрах и на онлайн-платформе "Кинопоиск" 13 мая.

