Впервые в истории кино фильм выйдет и в кинотеатре, и в интернете

Премьера нового фильма Гая Ричи "Министерство неджентльменских дел" состоится одновременно в кинотеатрах и на онлайн-платформе "Кинопоиск" 13 мая.
Это первый случай в истории российского проката, когда Ассоциация владельцев кинотеатров и "Кинопоиск" договорились о таком формате релиза для блокбастера мирового уровня.
По мнению прокатчиков, такой подход позволит большему количеству зрителей насладиться качественным просмотром новой картины. Также этот формат должен преодолеть извечную проблему кинопремьер, которые практически сразу появляются в сети.
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