Актёр Павел Прилучный решил обжаловать решение суда по увеличению алиментов

Актёр Павел Прилучный решил обжаловать решение суда по алиментам. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на портал судов общей юрисдикции Москвы.
Собеседник агентства уточнил, что актёр считает решение суда незаконным и необоснованным.
"Ответчик подал апелляцию, так как не согласен с решением суда. Считает его незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права и подлежащим отмене", — рассказал источник.
Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году. У них есть двое детей: Тимофей и Мия. Ранее суд частично удовлетворил иск Агаты Муцениеце насчёт увеличения алиментов.
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