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Актёр Павел Прилучный решил обжаловать решение суда по увеличению алиментов

Павел Прилучный обжаловал решение суда по алиментам

0:41
Кино

Актёр Павел Прилучный решил обжаловать решение суда по алиментам. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на портал судов общей юрисдикции Москвы. 

Павел Прилучный обжаловал решение суда по алиментам
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Собеседник агентства уточнил, что актёр считает решение суда незаконным и необоснованным.

"Ответчик подал апелляцию, так как не согласен с решением суда. Считает его незаконным и необоснованным, вынесенным с нарушением норм материального и процессуального права и подлежащим отмене", — рассказал источник.

Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись в 2020 году. У них есть двое детей: Тимофей и Мия. Ранее суд частично удовлетворил иск Агаты Муцениеце насчёт увеличения алиментов.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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