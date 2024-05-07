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Кинокритик Александр Шпагин рассказал, кого он считает лучшими актёрами без образования

Кинокритик Шпагин назвал лучших актёров без образования. Среди них — Ия Саввина

1:10
Кино

Кинокритик Александр Шпагин назвал имена лучших актёров без соответствующего образования. Об этом он рассказал изданию "NEWS.ru". 

Кинокритик Шпагин назвал лучших актёров без образования. Среди них — Ия Саввина
Фото: flickr.com by gnuckx is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Александр Шпагин заявил, что считает Ию Саввину, Александра Филиппенко и Георгия Буркова достойными артистами. 

"Самые крутые примеры актёров без актёрского образования в России — это Ия Саввина, Александр Филиппенко, Георгий Бурков. Один круче другого", — признался кинокритик.

Он добавил, что актёру необязательно нужно получать соответствующее образование. По словам Александра Шпагина, главное — чтобы человек умел играть роль хорошо.

"Я за то, чтобы в кино играл кто угодно, лишь бы хорошо. Огромное количество непрофессиональных актёров пришло в кино именно через главные роли. Артист вообще такая вещь стрёмная, его не обязательно обучать. 95% людей так или иначе имеют актёрские способности", — считает он.

Ранее Александр Шпагин заявил, что Филиппу Киркорову не подходят роли положительных персонажей в кино.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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