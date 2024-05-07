Кинокритик Александр Шпагин рассказал, кого он считает лучшими актёрами без образования

Кинокритик Александр Шпагин назвал имена лучших актёров без соответствующего образования. Об этом он рассказал изданию "NEWS.ru".
Александр Шпагин заявил, что считает Ию Саввину, Александра Филиппенко и Георгия Буркова достойными артистами.
"Самые крутые примеры актёров без актёрского образования в России — это Ия Саввина, Александр Филиппенко, Георгий Бурков. Один круче другого", — признался кинокритик.
Он добавил, что актёру необязательно нужно получать соответствующее образование. По словам Александра Шпагина, главное — чтобы человек умел играть роль хорошо.
"Я за то, чтобы в кино играл кто угодно, лишь бы хорошо. Огромное количество непрофессиональных актёров пришло в кино именно через главные роли. Артист вообще такая вещь стрёмная, его не обязательно обучать. 95% людей так или иначе имеют актёрские способности", — считает он.
Ранее Александр Шпагин заявил, что Филиппу Киркорову не подходят роли положительных персонажей в кино.
Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.