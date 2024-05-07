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Компания "Netflix" выложила тизер второго сезона сериала "Уэнсдей"

Кристофер Ллойд из "Назад в будущее" появится во втором сезоне "Уэнсдей"

0:44
Кино

Компания "Netflix" на своём YouTube-канале опубликовала тизер второго сезона сериала "Уэнсдей". 

Кристофер Ллойд из "Назад в будущее" появится во втором сезоне "Уэнсдей"
Фото: flickr.com by -Roge- is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В описании к ролику огласили актёрский состав. В предстоящем сезоне примет участие Кристофер Ллойд — звезда фильма "Назад в будущее".

При этом в "Уэнсдей" снимутся и другие новые актёры. Среди них — Билли Пайпер ("Доктор Кто"), Стив Бушеми ("Подпольная империя") и Тандиве Ньютон ("Мир Дикого Запада").

Первый сезон сериала "Уэнсдей" вышел в 2022 году. В нём показали приключения Уэнсдей Аддамс и её друзей в Академии Невермор.

Wednesday: Season 2 | Cast Reveal | Netflix
Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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