Компания "Netflix" выложила тизер второго сезона сериала "Уэнсдей"

Кристофер Ллойд из "Назад в будущее" появится во втором сезоне "Уэнсдей"

0:44 Your browser does not support the audio element. Кино

Компания "Netflix" на своём YouTube-канале опубликовала тизер второго сезона сериала "Уэнсдей".

Фото: flickr.com by -Roge- is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В описании к ролику огласили актёрский состав. В предстоящем сезоне примет участие Кристофер Ллойд — звезда фильма "Назад в будущее".

При этом в "Уэнсдей" снимутся и другие новые актёры. Среди них — Билли Пайпер ("Доктор Кто"), Стив Бушеми ("Подпольная империя") и Тандиве Ньютон ("Мир Дикого Запада").

Первый сезон сериала "Уэнсдей" вышел в 2022 году. В нём показали приключения Уэнсдей Аддамс и её друзей в Академии Невермор.