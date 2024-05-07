Компания "Netflix" выложила тизер второго сезона сериала "Уэнсдей"

Компания "Netflix" на своём YouTube-канале опубликовала тизер второго сезона сериала "Уэнсдей".
В описании к ролику огласили актёрский состав. В предстоящем сезоне примет участие Кристофер Ллойд — звезда фильма "Назад в будущее".
При этом в "Уэнсдей" снимутся и другие новые актёры. Среди них — Билли Пайпер ("Доктор Кто"), Стив Бушеми ("Подпольная империя") и Тандиве Ньютон ("Мир Дикого Запада").
Первый сезон сериала "Уэнсдей" вышел в 2022 году. В нём показали приключения Уэнсдей Аддамс и её друзей в Академии Невермор.
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