Актриса Настасья Самбурская рассказала, как песня "Ой, мороз, мороз" помогла ей исполнить детскую мечту

Актриса Настасья Самбурская с детства мечтала петь, но взрослые считали её голос слабым. Родители отдали дочь в музыкальную школу, где она училась игре на аккордеоне. Также она ходила в группу по сольфеджио вместе с другими детьми, которые тоже считались "слабенькими".
Маленькая Настя уже тогда видела, что преподавательница не особо старается и просто отрабатывает свои деньги. Будущей звезде захотелось доказать, что она чего-то стоит, и в один прекрасный момент она сильным голосом пропела строчки из песни "Ой, мороз, мороз".
Преподавательница удивлённо подняла глаза и попросила голосистую ученицу остаться после занятий. После этого Настю стали приглашать на конкурсы.
Именно этот случай помог Самбурской поверить в себя. Теперь она не только актриса, но и певица. Настасья счастлива, что занимается тем, чего всегда хотела.
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