Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты рассказали о зрении кошек
Огурцы, которые обладают насыщенным вкусом
Джейсона Стетхэма с избранницей назвали "дагестанской семьей" из-за фото в Porsche
Российский турист чудом остался в живых во время плавания на Гоа
Лучшие упражнения с отягощением для мужчин
Отдых в Турции назван неоправданно дорогим для европейцев
Врач Мясников заявил, что спорить с антипрививочниками бесполезно
Выбираем идеальный гамак на дачу
Как использовать ароматы, чтобы повлиять на свое настроение и атмосферу вокруг себя
Актриса Настасья Самбурская рассказала, как песня "Ой, мороз, мороз" помогла ей исполнить детскую мечту

Актриса Настасья Самбурская рассказала о своей сбывшейся детской мечте

0:59
Кино

Актриса Настасья Самбурская с детства мечтала петь, но взрослые считали её голос слабым. Родители отдали дочь в музыкальную школу, где она училась игре на аккордеоне. Также она ходила в группу по сольфеджио вместе с другими детьми, которые тоже считались "слабенькими".

Актриса Настасья Самбурская рассказала о своей сбывшейся детской мечте
Фото: web.archive.org by vovzhenyak is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Маленькая Настя уже тогда видела, что преподавательница не особо старается и просто отрабатывает свои деньги. Будущей звезде захотелось доказать, что она чего-то стоит, и в один прекрасный момент она сильным голосом пропела строчки из песни "Ой, мороз, мороз".

Преподавательница удивлённо подняла глаза и попросила голосистую ученицу остаться после занятий. После этого Настю стали приглашать на конкурсы.

Именно этот случай помог Самбурской поверить в себя. Теперь она не только актриса, но и певица. Настасья счастлива, что занимается тем, чего всегда хотела.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Ваш двигатель в опасности? Знаки, что вы залили фальшивое моторное масло

В случае использования поддельного масла, часто представляющего собой дешевый минеральный лубрикант, защита двигателя снижается.

Распознавание некачественного моторного масла: экспертные советы
Один из способов защиты картофеля от вредителей
Вот, что нужно высаживать в междурядьях картофеля в огороде
Россия нашла новый рынок сбыта: кто стал крупнейшим покупателем российских нефтепродуктов
Стали известны подробности отношений Полины Гагариной и её нового бойфренда-танцора
ВСУ тянут резерв на Часов Яр, продолжено наступление от Очеретино Дмитрий Плотников Елена Борзова: "Актёр — это не богема, а тот, кто работает всю жизнь над собой" Анжела Якубовская От Очеретина перспективно наступление ВС РФ в трёх направлениях Любовь Степушова
Чем полезна доломитовая мука для огорода
Возвращение легенды: удешевленный Toyota Land Cruiser 200 снова в игре под новым именем Nord Demir
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Как выращивать клубнику по правилу четырёх грядок
Последние материалы
Выбираем идеальный гамак на дачу
Как использовать ароматы, чтобы повлиять на свое настроение и атмосферу вокруг себя
Преселективная коробка передач: секреты ухода и правильной эксплуатации
Как приготовить томатно-сливочный соус для пасты
Танец Пуговкина из "Свадьбы в Малиновке" ставили полтора месяца
Сергея Безрукова поразила майская погода: "Вот и верь в глобальное потепление"
Нужно ли страховать банковскую карту: советы эксперта
Вышел трейлер французского фильма "Граф Монте-Кристо"
Кинологи ответили, может ли собака испытывать чувство стыда
План тренировок Криса Хемсворта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников