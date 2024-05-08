Вышел трейлер "Графа Монте-Кристо" с Пьером Нине в главной роли

Вышел трейлер французского фильма "Граф Монте-Кристо"

1:03 Your browser does not support the audio element. Кино

Во Франции сняли новую экранизацию романа Александра Дюма "Граф Монте-Кристо". Ранее был выпущен тизер фильма, а теперь появился официальный трейлер.

Фото: unsplash.com by Tim Marshall is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По кадрам, попавшим в трейлер, можно увидеть, что фильм получился динамичным и драматичным, полным сильных переживаний, что соответствует роману Дюма.

Главный герой — молодой моряк Эдмон Дантес. Он был ложно обвинён по доносу соперника, арестован в день помолвки и отправлен в тюрьму. Он не смог доказать свою невиновность и провёл в заключении 14 лет. Только случайное знакомство с аббатом, живущим в соседней камере, помогло Дантесу сбежать из тюрьмы. Взяв имя графа Монте-Кристо, он решает найти и наказать своих обидчиков.

Премьера состоится 28 июня во Франции и 26 сентября в России. Главную роль исполнил Пьер Нине, известный по фильмам "Чёрный ящик", "Любовники", "Франц".