Анна Чиповская откровенно высказалась о стереотипе про женское предназначение

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Анна Чиповская рассказала, почему у неё нет детей

0:57
Кино

36-летняя Анна Чиповская счастлива в браке со своим коллегой Дмитрием Ендальцевым, но она не из тех, кто считает, что для полного счастья необходимы дети.

Анна Чиповская рассказала, почему у неё нет детей
Фото: my.mail.ru by Alexander Veprev is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Чиповская не исключает, хотя и не утверждает, что когда-нибудь захочет стать матерью. Актриса осознаёт, насколько это большая ответственность. Она против того, чтобы заводить детей необдуманно и легкомысленно.

Кроме того, Чиповская не считает, что материнство — это предназначение любой женщины. Актриса уверена, что одни женщины годятся на эту роль, а другие созданы для других желаний и целей.

Анна добавила, что в вопросах деторождения неуместно слово "обязан". Она сказала, что обязана, к примеру, выходить на сцену в день спектакля, а что касается её тела и личной жизни, то здесь она вправе сама решать, что ей делать и как жить.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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