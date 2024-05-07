Мультфильм "Братья Супер Марио в кино" назван самым прибыльным проектом прошлого года

"Братья Супер Марио в кино" стал самым прибыльным проектом 2023 года

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Мультфильм "Братья Супер Марио в кино" стал наиболее успешным проектом прошлого года, пишет портал "Deadline".

Фото: pixabay.com by QuinceMedia is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что картина принесла чистую прибыль в размере 559 миллионов долларов. При этом портал обратил внимание и на другие проекты. В ТОП-5 самых прибыльных работ 2023 года также вошли картины "Барби" (421 миллион долларов чистой прибыли), "Человек-паук: Паутина вселенных" (328 миллионов), "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов" (204 миллиона) и "Оппенгеймер" (201 миллион).

Ранее Pravda.Ru писала, что "Человек-паук: Паутина вселенных" стал самым прибыльным проектом про супергероев в 2023 году.