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Актриса Оксана Тимановская поверила мошенникам и лишилась более 300 тысяч рублей

Мошенники украли у Оксаны Тимановской более 300 тысяч рублей

0:53
Кино

Мошенники похитили у актрисы Оксаны Тимановской более 300 тысяч рублей. Об этом пишет издание "Московский комсомолец".

Мошенники украли у Оксаны Тимановской более 300 тысяч рублей
Фото: flickr.com by David Goehring is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Инцидент произошёл 3 мая. В тот день неизвестный позвонил Оксане Тимановской. Он назвал себя сотрудником ФСБ и заявил, что якобы с банковского счёта актрисы пытались снять средства. После этого ей позвонил "сотрудник" Центрального банка и сообщил, что Оксана Тимановская может спасти свои накопления, если переведёт их на другой счёт, предварительно оформив кредитную карту.

Актриса последовала указаниям злоумышленников и в результате лишилась 308 тысяч рублей. Сейчас в деле разбирается полиция.

Ранее Pravda.Ru писала, что мошенники стали обманывать пожилых людей к 9 мая.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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