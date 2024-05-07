Павел Деревянко рассказал, как его заживо похоронили во время съёмок: "Было очень приятно, но жарко"

Павел Деревянко рассказал, как его похоронили заживо во время съёмок

1:22 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёрская профессия только кажется лёгкой и полной приятных моментов. На самом деле артистам приходится терпеть немало трудностей во время съёмок. Кто-то залезает в холодную воду, кто-то экстремально худеет или, наоборот, теряет вес, а иные актёры и вовсе ложатся в гроб ради фильма. Такое испытание подходит только для людей с самыми крепкими нервами.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Павла Деревянко время от времени "хоронят" на съёмочной площадке. Он уже привык к этому, и, по сути, ничего нового не произошло, когда его героя заживо похоронили в комедии "Конец славы".

"Вы знаете, у меня это не первый раз, когда меня хоронят в кино. И удивительно, что никаких отрицательных эмоций я в этих случаях не испытывал. Мне было внутри спокойно. И здесь мы восемь дней снимали в закрытом гробу. И как только я ложился в этот ящик, мне сразу хотелось спать. Было очень приятно, но жарко, потому что мы летом снимали", — рассказал Деревянко в эфире "Авторадио".

Он добавил, что последствия съёмок таких сцен зависят только от самого актёра. Если актёр не боится и не нервничает, то ничего страшного с ним не случится и никакие психологические травмы ему не грозят.