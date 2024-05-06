Актриса Эмили Блант вспомнила пробы в фильм "Лев зимой", которые были "ужасными"

Актриса Эмили Блант рассказала о пробах в фильм Андрея Кончаловского "Лев зимой" 2003 года. Её слова приводит издание "StarHit".
Эмили Блант сообщила, что кастинг в проект был сложным. Она надолго запомнила его.
"Он [режиссёр] был очень жесток на прослушивании и любил меня сбить с толку. Атмосфера была очень женоненавистнической. Я помню, что была раздавлена, когда всё закончилось. Я хорошо запомнила этот опыт. Это было ужасно, чувствуешь себя ничтожеством в такой момент", — заявила актриса.
В фильме "Лев зимой" Эмили Блант могла бы исполнить роль возлюбленной короля Генриха II. Однако вместо неё в картину взяли Юлию Высоцкую.
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