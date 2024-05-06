Актриса Эмили Блант вспомнила пробы в фильм "Лев зимой", которые были "ужасными"

"Это было ужасно": Эмили Блант рассказала о пробах в фильм "Лев зимой"

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Эмили Блант рассказала о пробах в фильм Андрея Кончаловского "Лев зимой" 2003 года. Её слова приводит издание "StarHit".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эмили Блант сообщила, что кастинг в проект был сложным. Она надолго запомнила его.

"Он [режиссёр] был очень жесток на прослушивании и любил меня сбить с толку. Атмосфера была очень женоненавистнической. Я помню, что была раздавлена, когда всё закончилось. Я хорошо запомнила этот опыт. Это было ужасно, чувствуешь себя ничтожеством в такой момент", — заявила актриса.

В фильме "Лев зимой" Эмили Блант могла бы исполнить роль возлюбленной короля Генриха II. Однако вместо неё в картину взяли Юлию Высоцкую.