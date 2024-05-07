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Одно пирожное, один половник супа: стало известно, как Людмиле Гурченко удалось до конца жизни сохранить девичью стройность

Раскрыт секрет стройности Людмилы Гурченко

1:09
Кино

Людмила Гурченко до конца жизни оставалась удивительно стройной. Её тонкой талии могли бы позавидовать многие девушки, и дело было не в генетике и даже не в жёстких диетах, ведь Гурченко не была сторонницей суровых ограничений.

Раскрыт секрет стройности Людмилы Гурченко
Фото: commons.wikimedia.org by Public Domain (Pixabay) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Весь секрет актрисы состоял в том, что она ела пять раз в день, но совсем понемногу. За один приём пищи она съедала что-то одно, будь то половник супа или котлета.

Таким образом Людмила Марковна не отказывала себе даже в пирожных. Главным условием было то, что, если ей хотелось побаловать себя чем-нибудь вкусненьким, она не должна была съедать в тот момент что-то, кроме пирожного, или плитки шоколада, или кусочка торта, или любого другого лакомства на свой выбор.

Такой метод называется дробным питанием. Не все могут себе позволить перейти на него, потому что многие привязаны к графику, не позволяющему часто отвлекаться на еду, но те, кто всё же попробовал на себе такую систему, отмечают хорошее самочувствие и быстрое похудение без мучительного чувства голода.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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