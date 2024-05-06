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В Таиланде стартовали съёмки фильма "ON" с Юлией Пересильд в главной роли

Юлия Пересильд будет противостоять ИИ в новом фильме "ON"

1:05
Кино

В Таиланде стартовали съёмки фильма "ON" с Юлией Пересильд в главной роли. Об этом сообщает издание "Российская газета". 

Юлия Пересильд будет противостоять ИИ в новом фильме "ON"
Фото: flickr.com by Visions of Domino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сейчас съёмки проходят на Пхукете. Они будут длиться месяц, а затем завершатся в июне в Москве. Премьера фильма Евгения Корчагина должна состояться в 2025 году. 

"Про что это кино? Если глубоко взглянуть, то оно, конечно, про отношения между мужчинами и женщинами и про то, что мы часто не знаем, чего мы хотим. Точнее, так нам кажется, что мы всё знаем, но, встречаясь с собственными желаниями, — понимаем, что хотели совсем другого. А если просто, 2 героя — она и он", — рассказала Юлия Пересильд.

По сюжету главная героиня Ксения приезжает на отдых в Таиланд. Она селится на вилле, в которой её встречает искусственный интеллект по имени Маркус. Он старается во всём угодить Ксении. Однако оказывается, что главная героиня становится пленницей ИИ. 

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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