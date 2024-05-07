Эта знаменитая актриса сходила с ума по Абдулову и позже влюбилась в женатого Добронравова

Знаменитая актриса рассказала о своей любви к Абдулову и Добронравову

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

Романы между актёрами — обычное дело в мире кино и театра, однако не менее редко случается так, что чувства какой-либо звезды к коллеге остаются безответными. Так произошло у Татьяны Кравченко, известной по сериалу "Сваты".

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В молодости, когда актриса служила в одном театре с Александром Абдуловым, она сходила с ума по главному советскому красавцу. Актриса даже добилась того, чтобы ей дали место в общежитии недалеко от дома Абдулова, однако она для него осталась просто коллегой и знакомой.

Много лет спустя, снимаясь в сериале "Сваты" вместе с Фёдором Добронравовым, Кравченко почувствовала к актёру больше, чем просто человеческую симпатию. Она решилась на откровенность и призналась Добронравову в любви, однако он не стал тешить актрису иллюзиями.