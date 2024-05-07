Эта знаменитая актриса сходила с ума по Абдулову и позже влюбилась в женатого Добронравова

Романы между актёрами — обычное дело в мире кино и театра, однако не менее редко случается так, что чувства какой-либо звезды к коллеге остаются безответными. Так произошло у Татьяны Кравченко, известной по сериалу "Сваты".
В молодости, когда актриса служила в одном театре с Александром Абдуловым, она сходила с ума по главному советскому красавцу. Актриса даже добилась того, чтобы ей дали место в общежитии недалеко от дома Абдулова, однако она для него осталась просто коллегой и знакомой.
Много лет спустя, снимаясь в сериале "Сваты" вместе с Фёдором Добронравовым, Кравченко почувствовала к актёру больше, чем просто человеческую симпатию. Она решилась на откровенность и призналась Добронравову в любви, однако он не стал тешить актрису иллюзиями.
"Я, конечно, зря это где-то ляпнула, и пошло, пошло… А что? Мы же любим друг друга в кадре, и у меня это перенеслось", — призналась Татьяна Кравченко в интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека".
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