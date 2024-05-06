Загораются молодые звездочки: Георгий Дронов раскрыл сюжет спин-оффа Ворониных "Костя-Вера" 

Спин-офф популярного российского сериала "Воронины" под названием "Костя-Вера" уже в производстве. В нем будут задействованы как актеры основного шоу, так и новички.
Сюжет: после смерти Николая Петровича семья Ворониных переезжает в новую квартиру. Галина Ивановна живет на даче, Леня, как всегда, неустроенный живет то у одних, то у других родственников. Костя взъелся на жениха Маши. Он не одобряет простого парня из провинции Сергея, и начинает искать в нем недостатки.
"У меня были сомнения, стоит ли продолжать историю, особенно после ухода Бориса Владимировича (Клюева). Но с появлением молодых актёров проект, определенно, получил второе дыхание. У нас загораются новые звездочки, и, возможно, уже они привлекут внимание зрителей, а не мы", — прокомментировал начало съемок актер Георгий Дронов.
Сериал "Воронины" впервые вышел на экран в 2009 году. Ситком радовал поклонников в течение 10 лет, завоевал множество премий и признание у зрителей. В качестве приглашенных звезд участвовали различные представители российского шоу-бизнеса.
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