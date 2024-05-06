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Загораются молодые звездочки: Георгий Дронов раскрыл сюжет спин-оффа Ворониных "Костя-Вера" 

Воронины вернутся на экраны в спин-оффе "Костя-Вера", съемки которого уже начались

1:15
Кино

Спин-офф популярного российского сериала "Воронины" под названием "Костя-Вера" уже в производстве. В нем будут задействованы как актеры основного шоу, так и новички.

Воронины вернутся на экраны в спин-оффе "Костя-Вера", съемки которого уже начались
Фото: YouTube канал @MrDemoSpy2013 by Скриншот видео YouTube канала @MrDemoSpy2013 is licensed under public domain

Сюжет: после смерти Николая Петровича семья Ворониных переезжает в новую квартиру. Галина Ивановна живет на даче, Леня, как всегда, неустроенный живет то у одних, то у других родственников. Костя взъелся на жениха Маши. Он не одобряет простого парня из провинции Сергея, и начинает искать в нем недостатки.

"У меня были сомнения, стоит ли продолжать историю, особенно после ухода Бориса Владимировича (Клюева). Но с появлением молодых актёров проект, определенно, получил второе дыхание. У нас загораются новые звездочки, и, возможно, уже они привлекут внимание зрителей, а не мы", — прокомментировал начало съемок актер Георгий Дронов.

Сериал "Воронины" впервые вышел на экран в 2009 году. Ситком радовал поклонников в течение 10 лет, завоевал множество премий и признание у зрителей. В качестве приглашенных звезд участвовали различные представители российского шоу-бизнеса.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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