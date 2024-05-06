Верх счастья: Анна Ковальчук рассказала, на что потратила свой первый гонорар

Актриса Анна Ковальчук купила диван на свою первую зарплату в кино

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Анна Ковальчук в детстве мечтала стать учителем, как ее родители, но судьба распорядилась иначе. Сейчас она играет в сериалах и фильмах, а также более 20 лет служит в Театре имени Ленсовета.

Фото: YouTube канал Нам и не снилось by Скриншот видео YouTube канала Нам и не снилось is licensed under public domain

Актриса наиболее известна по роли Марии Швецовой в сериале "Тайны следствия". Вместе с тем можно сказать, что мечта Анны о педагогике в какой-то мере сбылась: сейчас она преподает студентам в Институте кино и телевидения, что ей очень нравится.

По словам актрисы, сейчас молодое поколение живет в лучших условиях, а она уже в школьные годы стремилась сама зарабатывать. Анна прекрасно помнит, на что потратила свой первый гонорар.

"Диван купила. Да, вот в наше время казалось, что диван — это верх счастья. Мне тогда было 19 лет", — рассказывает Ковальчук.

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