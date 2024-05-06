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Приятно ощущать себя матерью гения: как Валентина Теличкина дважды стала мамой Сергея Безрукова

Сергей Безруков назвал Валентину Теличкину олицетворением материнской любви

1:25
Кино

Валентина Теличкина, одна из самых красивых и женственных советских актрис не просто осталась востребованной в зрелые годы, но и успешно воплотила достоверные образы матерей уже в новом российском кино.

Сергей Безруков назвал Валентину Теличкину олицетворением материнской любви
Фото: YouTube канал Центральное Телевидение by Скриншот видео YouTube канала Центральное Телевидение is licensed under public domain

В 2002 году на экраны вышел сериал "Бригада", в котором Сергей Безруков исполнил роль Саши Белого, а его маму сыграла Валентина Теличкина.

В год выхода сериала актрисе было 57 лет. И хоть поначалу она отказалась от этой роли, но потом увидела в ней семейные ценности, которые были главными и для нее самой.

"Что может быть лучше, чем играть матерей? Конечно, приятнее было ощущать себя матерью гения: Гоголя, Есенина, чем матерью бандита. Но я счастлива, что сыграла эту роль"

Безруков тогда назвал Теличкину обладательницей лучших женских качеств и олицетворением всепрощающей материнской любви. После этого он уже не представлял себе другую актрису в роли мамы, а Теличкина предложила ему:

"Сережа, а давай я буду всех твоих мам играть?"

Вот и в сериале "Есенин", где Безруков сыграл поэта, на роль матери ожидаемо пригласили Валентину Теличкину. Кстати, отец Сергея — актер Виталий Безруков, стал не только сценаристом "Есенина", но и исполнил одну из ролей — отца Есенина.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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