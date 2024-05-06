Актёр Юрий Чурсин сообщил, что ему трудно играть положительных героев из-за внешности

Актёр Юрий Чурсин рассказал, что люди его ассоциируют только с отрицательным героем

0:50 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Юрий Чурсин на YouTube-канале Александра Добровинского признался, что общество в нём видит лишь отрицательного персонажа.

Фото: flickr.com by Christine Zenino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Он заявил, что из-за особенностей внешности ему трудно сыграть положительного героя.

"Странно утверждать артиста с такими чертами лица на роль русского богатыря. Это фактически невозможно. Другое дело, если существует Кащей. С положительными персонажами есть такая сложность, что фактура меня подводит", — сказал Юрий Чурсин.

Актёр добавил, что зрители всё равно думают о возможном наличии тёмной стороны у героя, когда он исполняет роль положительного персонажа.

Ранее Pravda.Ru писала, что Никита Кологривый рассказал об особенности своей внешности.