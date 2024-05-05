Актёру Никите Ефремову пришлось экстренно похудеть ради участия в фильме "Стальное сердце"

Никита Ефремов срочно похудел для роли Соловья-Разбойника

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Никите Ефремову пришлось срочно похудеть для роли Соловья-Разбойника в фильме "Стальное сердце". Об этом он рассказал изданию "Комсомольская правда".

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Актёр сообщил, что у него было мало времени для похудения — 1 месяц. Однако, несмотря на это, у Никиты Ефремова получилось достичь цели.

"Мне пришлось похудеть, чтобы ушло пузечко. Но у меня схема уже отработанная — я в прошлом году снимался в одном проекте, ради которого худел. Единственное — тут мне режиссёр дал на это всего 1 месяц, а по-хорошему надо бы 2, так что пришлось сбрасывать вес в экстренном режиме. Но всё получилось. А так я спортом всё время занимаюсь", — рассказал актёр.

Фильм "Стальное сердце" выйдет в прокат 25 мая 2025 года. По сюжету Соловей-Разбойник переписывает историю. В результате он становится главным героем Древней Руси, вместо Ильи Муромца. Однако профессор Киселёв не верит в легенду Соловья-Разбойника.