Создатели продолжения сериала "Воронины" не смогли найти достойную замену актёру Борису Клюеву

В продолжении сериала "Воронины" персонажи простятся с Николаем Ворониным

0:43 Your browser does not support the audio element. Кино

В первом эпизоде сериала "Костя-Вера", продолжения популярной ленты "Воронины", персонажи простятся с Николаем Ворониным. Об этом пишет Telegram-канал "Mash" со ссылкой на свои источники.

Фото: mos.ru by Mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Борис Клюев, исполнитель роли Николая Воронина, скончался в 2020 году. Сообщается, что вместо него могли найти другого актёра, однако создатели сериала не смогли отыскать достойную кандидатуру. Поэтому в самом начале сезона с Николаем Ворониным простятся. Таким образом создатели почтят память Бориса Клюева.

Ранее Мария Ильюхина назвала предательством тот факт, что её не позвали принять участие в сериале "Костя-Вера".