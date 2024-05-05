Создатели продолжения сериала "Воронины" не смогли найти достойную замену актёру Борису Клюеву

В первом эпизоде сериала "Костя-Вера", продолжения популярной ленты "Воронины", персонажи простятся с Николаем Ворониным. Об этом пишет Telegram-канал "Mash" со ссылкой на свои источники.
Борис Клюев, исполнитель роли Николая Воронина, скончался в 2020 году. Сообщается, что вместо него могли найти другого актёра, однако создатели сериала не смогли отыскать достойную кандидатуру. Поэтому в самом начале сезона с Николаем Ворониным простятся. Таким образом создатели почтят память Бориса Клюева.
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