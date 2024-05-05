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Александр Мартынов рассказал, что сначала у него не было желания принять участие в сериале "Универ. 13 лет спустя"

Александр Мартынов признался, что мог бы не сняться в сериале "Универ. 13 лет спустя"

0:56
Кино

Александр Мартынов признался, что сначала не хотел принимать участие в сериале "Универ. 13 лет спустя". Об этом он рассказал изданию "Телепрограмма".

Александр Мартынов признался, что мог бы не сняться в сериале "Универ. 13 лет спустя"
Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Актёр сообщил, что согласился сняться в ленте только после того, как узнал детали сюжета и подробности о развитии своего героя. 

"Знаете, сначала даже была мысль отказаться, но, когда я узнал подробности сюжета, какие повороты придумали авторы, как начал развиваться мой персонаж, я с удовольствием согласился. Не пожалел ни разу. Было очень интересно, будет и непредсказуемо. Мой герой раскроется", — рассказал Александр Мартынов. 

Премьера сериала "Универ. 13 лет спустя" состоится 13 мая. Александр Мартынов играет в ленте Валентина Будейко. Ранее актёр заявил, что его персонаж удивит зрителей.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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