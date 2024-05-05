В интервью журналу Empire Кевин Файги обсудил создание фильма "Дэдпул" в MCU

Райан Рейнольдс придумал 18 сценариев для нового "Дэдпула"

1:43 Your browser does not support the audio element. Кино

В недавнем разговоре с журналом Empire руководитель Marvel Studios Кевин Файги поделился, что интеграция говорливого наемника в супергеройскую вселенную оказалась непростой задачей.

Фото: flickr.com by Nigel Horsley is licensed under CC BY-SA 2.0

Изначально исполнитель главной роли Райан Рейнольдс предложил концепцию третьего фильма "Дэдпул" в духе культового "Расёмона" от Акиры Куросавы. Сценарий предполагал вовлечение Дэдпула и Росомахи в запутанное приключение, которое раскрывалось бы через три разные перспективы. Продюсер отметил, что хотя Рейнольдс стремился создать бюджетный, но амбициозный проект, данный подход так и не был одобрен.

Файги поделился своими размышлениями о включении Дэдпула, мутантов и Людей-Икс в киновселенную Marvel.

"Я очень много думал о том, как ввести Дэдпула, мутантов и Людей-Икс в MCU. И решил, что нельзя просто повторять прошлые хиты. Но суть в том, что Райан — машина по генерации идей. Он вернулся к работе, набросал около 18 вариантов. Некоторые из них напоминали фильмы с фестиваля "Сандэнс", бюджет менее 10 млн долларов, неожиданное использование знакомых персонажей, другие были гораздо дороже, а остальное — что-то среднее", — рассказал Кевин Файги.

В итоге, Файги и Рейнольдс остановились на варианте, объединяющем Дэдпула и Росомаху в мультивселенной, включающей множество героев и злодеев из предыдущих работ Marvel. Премьера блокбастера запланирована на 24 июля в кинотеатрах за пределами США.