Эпическое завершение саги о Доминике Торетто: премьера одиннадцатой части запланирована на 2026 год

"Форсаж 11" обещает грандиозный финал: премьера назначена на 2026

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Финальная глава фильмов о Доминике Торетто и его семье будет запущена в производство в начале 2025 года, а её долгожданная премьера намечена на 2026 год. Это заключительная часть в серии блокбастеров, которая обещает стать поистине эпическим завершением.

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Вин Дизель уже заявил, что финал серии будет масштабным и незабываемым событием для фанатов. По информации от источников внутри студии Universal, после огромных затрат на десятую часть, составивших 340 миллионов долларов, бюджет последней части будет существенно снижен до 200 миллионов долларов.

Такое решение повлияет на общую концепцию производства: ожидается, что масштабы мировых путешествий уменьшатся, а сюжет сосредоточится вокруг одного значимого ограбления или захватывающей гонки.



